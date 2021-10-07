Глава Белорецкого района признался, что коронавирус стал причиной утрат в его семье

Глава Белорецкого района признался, что коронавирус стал причиной утрат в его семье
Глава Белорецкого района признался, что коронавирус стал причиной утрат в его семье
Вчера, 11:36ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Новая инфекция унесла жизни троих пожилых родственников Белорецкого главы.

Откровенный и личный пост Андрей Иванюта, глава Белорецкого района, опубликовал на своей странице в социальной сети. В тексте он заявил, что прекрасно понимает недовольство граждан текущим положение вещей и их раздражение. Отметим, что ситуация в Белорецком районе с коронавирусной инфекцией является одной из самых напряженных по Башкирии. У себя в социальных сетях в конце сентября Иванюта сообщил, что, ситуация с коронавирусом в районе тяжелая: низкий уровень вакцинации и высокий – заболеваемости. Также было отмечено, что ковид-госпитали переполнены и все больше зараженных лечатся амбулаторно.

Он рассказал о том, что не только сам тяжело переболел новой инфекцией, также коронавирус перенесла его супруга и ребенок.

Потерял от ковида трех пожилых родственников. Знаю, как много горя несет людям такая ситуация.Андрей Иванюта

В тексте поста Иванюта подчеркнул, что сегодня на медиков легли небывалые нагрузки, причем сами врачи и члены их семей также заражаются и болеют. не обошлось и без напоминая о том, что единственный выход из сложившейся ситуации – это вакцинация.

Также глава Белорецкого района напомнил о введенных Радием Хабировым ограничениях и призвал строго соблюдать их.

Напомним, сегодня стало известно о том, что будут внесены очередные изменения в указ о повышенной готовности, которые дадут возможность невакцинированным гражданам полностью пройти вакцинацию до назначенного срока – 27 октября. С этого дня в список учреждений, в который входят буквально все общественные места, будет нельзя попасть при помощи отрицательного теста ПЦР. Предположительно, это решение было принято для того, чтобы жители успели вакцинироваться и получить соответствующий сертификат.

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