Глава Белорецкого района признался, что коронавирус стал причиной утрат в его семье

Откровенный и личный пост Андрей Иванюта, глава Белорецкого района, опубликовал на своей странице в социальной сети. В тексте он заявил, что прекрасно понимает недовольство граждан текущим положение вещей и их раздражение. Отметим, что ситуация в Белорецком районе с коронавирусной инфекцией является одной из самых напряженных по Башкирии. У себя в социальных сетях в конце сентября Иванюта сообщил, что, ситуация с коронавирусом в районе тяжелая: низкий уровень вакцинации и высокий – заболеваемости. Также было отмечено, что ковид-госпитали переполнены и все больше зараженных лечатся амбулаторно.