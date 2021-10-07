Глава Белорецкого района признался, что коронавирус стал причиной утрат в его семье

Откровенный и личный пост Андрей Иванюта, глава Белорецкого района, опубликовал на своей странице в социальной сети. В тексте он заявил, что прекрасно понимает недовольство граждан текущим положение вещей и их раздражение. Отметим, что ситуация в Белорецком районе с коронавирусной инфекцией является одной из самых напряженных по Башкирии. У себя в социальных сетях в конце сентября Иванюта сообщил, что, ситуация с коронавирусом в районе тяжелая: низкий уровень вакцинации и высокий – заболеваемости. Также было отмечено, что ковид-госпитали переполнены и все больше зараженных лечатся амбулаторно.
Он рассказал о том, что не только сам тяжело переболел новой инфекцией, также коронавирус перенесла его супруга и ребенок.
Потерял от ковида трех пожилых родственников. Знаю, как много горя несет людям такая ситуация.Андрей Иванюта
В тексте поста Иванюта подчеркнул, что сегодня на медиков легли небывалые нагрузки, причем сами врачи и члены их семей также заражаются и болеют. не обошлось и без напоминая о том, что единственный выход из сложившейся ситуации – это вакцинация.
Также глава Белорецкого района напомнил о введенных Радием Хабировым ограничениях и призвал строго соблюдать их.
Напомним, сегодня стало известно о том, что будут внесены очередные изменения в указ о повышенной готовности, которые дадут возможность невакцинированным гражданам полностью пройти вакцинацию до назначенного срока – 27 октября. С этого дня в список учреждений, в который входят буквально все общественные места, будет нельзя попасть при помощи отрицательного теста ПЦР. Предположительно, это решение было принято для того, чтобы жители успели вакцинироваться и получить соответствующий сертификат.