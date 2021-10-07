Глава Башкирии поручил проверить выдачу справок о противопоказаниях к вакцинации

С начала 2021 года в Башкирии было заведено 41 уголовное дело по фактам служебного подлога и взяточничества при получении справок и сертификатов.

Известно об этом стало еще вчера, 6 октября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Глава республики Радий Хабиров распорядился срочно организовать проверки как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях. Предметом проверок станет выдача справок о противопоказаниях к вакцинации и собственно самих сертификатов о проведенной вакцинации. Поручил провести проверку Хабиров Министерству здравоохранения Башкирии совместно с правоохранителями. Напомним, вчера пресс-служба МВД по Башкирии обнародовло трагикомичную новость о том, что в Иглинском районе Башкирии заведующая фельдшерско-акушерским пунктом оформила пациентке сертификат о вакцинации за услуги маникюра и педикюра стоимостью в пределах двух тысяч рублей. Власти Башкирии отказались принимать ПЦР-тесты в людных местах после 27 октября. Очередные изменения в указ о повышенной готовности дают возможность не вакцинированным гражданам полностью пройти вакцинацию до назначенного срока. Однако для того, чтобы успеть до введения запрета, решение о вакцинации необходимо принять буквально здесь и сейчас.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter