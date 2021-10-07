Газпромбанк будет рассматривать платежные поручения за один день

Газпромбанк обрабатывает за день около 80% платежных поручений внутри системы банковского сопровождения контрактов. Об этом рассказал исполнительный вице-президент — глава департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олег Мельников, выступая на сессии X Петербургского международного газового форума.

При этом стандартное время рассмотрения платежных поручений, в соответствии с условиями подписанных договоров и дополнительных соглашений с заказчиками, составляет три рабочих дням. Но уже с 1 января будущего года в банке планируют рассматривать все платежные поручения не позже чем на будущий день. В результате скорость рассмотрения платежей в среднем вырастет практически троекратно. Благодаря достигнутому ускорению банковское сопровождение контрактов не отражается негативно на сроках осуществления взаиморасчетов в инвестпроектах и проектах госзаказа. Олег Мельников уточнил, что банковское сопровождение в целом преследует цель предотвращения нецелевого использования средств. Инструмент используют в инвестпроектах и госконтрактах в разных сферах экономики, сообщает 1prime.ru. «Банковское сопровождение в настоящее время выступает глобальным трендом, в частности и в нефтегазовой сфере, и оно должно стать технологичным, комфортным, современным. И выступать не дополнительным барьером, а инструментом, помогающим в реализации контрактов», — сказал Олег Мельников. В Газпромбанке серьезно занимаются развитием цифровых технологий и делают ставку на автоматизацию контрольных процедур, чтобы оперативно предоставлять необходимый клиентам сервис, добавил Мельников. Ранее появились данные, что бизнес Газпромбанка по банковскому сопровождению контрактов в прошлом году увеличился двукратно по объемам портфеля контрактов и более чем в 1,5 раза — по привлеченным средствам клиентов. Портфель контрактов на банковском сопровождении в Газпромбанке вырос почти в два раза и достиг рекордного показателя — 6,181 трлн рублей в сравнении с 3,186 трлн рублей в 2019 году. Итогом банковского сопровождения выступает предотвращение нецелевого использования средств. Использование банковского сопровождения в прошедшем году позволило в интересах клиентов — инвесторов и заказчиков проектов обнаружить и предотвратить нецелевые платежи в размере более 295 млрд рублей.

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