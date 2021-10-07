ФСС заявил о повышении финансирования охраны труда в Приморском крае

ФСС заявил о повышении финансирования охраны труда в Приморском крае
ФСС заявил о повышении финансирования охраны труда в Приморском крае
Вчера, 16:18ОбществоФото: pxhere.com
В Приморском региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС) завершили прием заявлений от руководителей предприятий на финансирование предупредительных мер (ФПМ), направленных на снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

ФСС обычно осуществляет прием таких заявлений от работодателей до 1 августа. Однако в текущем году срок подачи продлили из-за сложной эпидемиологической обстановки, пишет информационный портал vostokmedia.com.

Руководство предприятия, участвующего в программе ФПМ, вправе направить на реализацию мероприятий по охране труда до 20 процентов от общей суммы страховых взносов. Объем финансов при этом может быть повышен до 30 процентов — в том случае, если разницу или всю сумму выделяют на санаторно-курортное лечение сотрудников, находящихся в предпенсионном возрасте (не раньше чем за 5 лет до достижения возраста, который дает право на установление страховой пенсии по старости).

В списке мероприятий по охране труда, подлежащих оплате за счет взносов в ФСС, фигурируют в том числе профилактические меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19. Среди них — покупка термометров, защитных медицинских масок и перчаток, а также санитайзеров. Предусмотрены, кроме прочего, и лабораторные обследования граждан на коронавирусную инфекцию.

Специалисты ФСС ежегодно указывают на наличие прямой зависимости между деньгами, направляемыми на предупредительные меры, и численностью несчастных случаев на производствах.

В течение 2019 года Приморское отделение ФСС обеспечило финансирование мер по охране труда на региональных предприятиях на общую сумму в 162,3 миллиона рублей. За девять месяцев 2019-го специалисты зафиксировали на местных производствах 480 несчастных случаев. В минувшем году объем ФПМ увеличился до отметки в 173,8 миллиона. Число несчастных случаев уменьшилось за этот период с 480 до 401.

В текущем году расходы на ФПМ составят, как ожидается, 185,3 миллиона рублей. Несчастных случаев на производствах произошло за первые девять месяцев 380. Самые травмоопасные сферы деятельности — морское рыболовство, судоремонт и судостроение, а также лесозаготовка.

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