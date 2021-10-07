ФСС заявил о повышении финансирования охраны труда в Приморском крае

Руководство предприятия, участвующего в программе ФПМ, вправе направить на реализацию мероприятий по охране труда до 20 процентов от общей суммы страховых взносов. Объем финансов при этом может быть повышен до 30 процентов — в том случае, если разницу или всю сумму выделяют на санаторно-курортное лечение сотрудников, находящихся в предпенсионном возрасте (не раньше чем за 5 лет до достижения возраста, который дает право на установление страховой пенсии по старости).