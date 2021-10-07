Депутаты Башкирии поддержали отмену запрета на продажу алкоголя в новогодние дни

Стало известно, что депутаты Госсобрания Башкирии, в частности члены комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму, поддержали инициативу об отмене запрета алкоголя в новогодние праздники. Как отмечает вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов, данный запрет за два года уже показал свою эффективность, однако сейчас она себя уже исчерпала.
— За два года в дни новогодних каникул в республике наблюдается существенное снижение числа несчастных случаев, преступлений и нарушений общественного порядка, — сообщает Ишмухаметов.
Однако несмотря на явные плюсы запрета, поступали и обращения от самих граждан, которые испытывали трудности в приобретении алкоголя, также данный запрет повлиял и на легальные предприятия торговли.
Известно, что с инициативой пересмотра запрета выступило Министерство торговли и услуг Башкирии. Так, ведомство заявляет, что в свою очередь будет осуществлять усиленный контроль за рынком спиртных напитков.
Несмотря на поддержку отмены запрета Рустам Ишмухаметов отметил, что в будущем запрет может вновь вступить в силу.
Ранее мы писали, что выводы о неэффективности ограничения продажи алкоголя были сделаны на основе того, что снижение потребления спиртных напитков так и не произошло. В Минпромторге и вовсе заявляли о негативных последствиях запретах, таких как растущий спрос на суррогатную продукцию.