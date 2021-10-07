Буцаев: Запуск воздушных шаров на "Марафоне желаний" причиняет ущерб экологии

Представители Российского экологического оператора вновь призвали к отказу от запуска воздушных шаров. В этот раз речь шла об участниках «Марафона желаний», организуемого Еленой Блиновской. Если каждый из них выпустит в небо по одному шару, то в атмосферу попадет 7,5 тонны неперерабатываемых отходов.

«Мы можем видеть в интернете множество фотоснимков и видеороликов, на которых люди запускают в небо воздушные шары с желаниями. Это, возможно, идея и неплохая, но в результате причиняется ущерб экологии. У самого популярного аккаунта марафона 2,5 миллиона подписчиков. Если каждый из этих людей запустит по шарику, то по стране образуется 7,5 тыс. килограммов отходов из неперерабатываемого пластика и латекса! Время их разложения составит очень долгий период, и весь этот период будет причиняться ущерб природе и животным. В РЭО призвали отказаться от запуска воздушных шариков и подумать о другом способе отпраздновать значительное событие своей жизни», — сказал глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Помимо всего, у так называемых биоразлагаемых шаров в реальности такие свойства отсутствуют. Их делают из латекса, но также в их составе есть полимеры, поэтому назвать их экологичными нельзя, сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу РЭО. В РФ не допускается отдавать воздушные шары на переработку, поэтому их часто направляют или в баки для смешанных отходов, то есть потом они идут на мусорные свалки или попадают в атмосферу и разлагаются там в течение века. В РФ в 2020 году биологами Томского государственного университета было проведено исследование для определения содержания микропластика в речной рыбе. Образцы были ими взяты в реке Томь. В итоге выяснилось, что множество микрочастиц пластика находилось во всех особях ельца, которого выловили в апреле прошлого года. Ранее в РЭО уже призвали отказаться от запуска воздушных шаров и обратились к выпускникам высших учебных заведений и школ. В этом организацию поддержали и местные администрации. Так, вопрос был поднят на совместном круглом столе комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию и комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области. В России законом не установлено ограничение на запуск воздушных шаров. При этом появились данные, что несколько регионов уже одобрили предложение РЭО. Это власти Санкт-Петербурга, Уфы, Ижевска, Иркутска, Сочи, Петрозаводска и Самары. Сами учащиеся школ также отказываются от этой акции, а родители подписывают петиции с соответствующими просьбами и отправляют их властным органам.

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