В Башкирии начало следующей недели будет теплым

Заметное похолодание в Башкирии привело к тому, что в горных районах обильно выпал снег. Однако уже сегодня арктический ветер меняется на юго-западный. Ожидается относительно теплая погода: температура воздуха ночью будет +3… +8 °С, а днем он прогреется аж до +12… +17 °С. Синоптики предупреждают, что в северных районах будут осадки в виде дождей.