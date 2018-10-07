В Башкирии начало следующей недели будет теплым

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В последние дни в Башкирии температура воздуха заметно упала, но ненадолго. Следующие несколько дней на территории республики будет стоять теплая погода.
Заметное похолодание в Башкирии привело к тому, что в горных районах обильно выпал снег. Однако уже сегодня арктический ветер меняется на юго-западный. Ожидается относительно теплая погода: температура воздуха ночью будет +3… +8 °С, а днем он прогреется аж до +12… +17 °С. Синоптики предупреждают, что в северных районах будут осадки в виде дождей.
9 октября также пройдут небольшие дожди, которые дойдут до умеренного в северных районах. Ночью столбик термометра опустится до 0… +5 °С, а днем поднимется до +8... +13 °С.
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