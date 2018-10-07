Уфимская служба занятости сообщила о зарплатах, на которые претендуют безработные

Всего служба занятости может предложить около 24-х тысяч вакансий. Из них на 7,4 тысячах или в 30,8 процентах заработная зарплата составляет от 13 до 15 тысяч рублей.

4,8 тысяч вакантных мест (30 процентов) будут оплачиваться от 20 до 25 тысяч рублей.

Еще в 19 процентах свободных рабочих мест (4,6 тысяч) зарплата заявлена от 15 до 20 тысяч рублей.

16,5 процентов вакантных мест ждут рабочих людей, согласных получать от 25 до 30 тысяч рублей. Еще три тысячи мест (13 процентов) свободны с ежемесячной оплатой труда выше 30 тысяч рублей.

Всего 140 мест имеется с зарплатой ниже 12 837 рублей.