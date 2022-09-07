Жительницу Башкирии осудили на 6 лет за финансирование терроризма 8 лет назад

Жительницу Башкирии осудили на 6 лет за финансирование терроризма 8 лет назад
Жительницу Башкирии осудили на 6 лет за финансирование терроризма 8 лет назад
Сегодня, 13:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Жительница города Октябрьский в 2013–2014 году несколько раз делала переводы человеку, воевавшему на стороне террористической организации, сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии 7 сентября.

Жительница башкирского города Октябрьский на 6 лет отправится в колонию-поселение за то, что в период с 2013 по 2014 год переводила деньги человеку, который принимал участие в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра», которую Верховный Суд Российской Федерации по иску Генпрокуратуры признал таковой и запретил на территории России еще 29 декабря 2014 года.

За осуществление денежных переводов пособнику террористов УФСБ в отношении женщины возбудило пять уголовных дел по факту пособничества террористам. Виновной женщину признали еще в мае нынешнего года, однако приговор пытались оспорить. Приговор Центрального окружного военного суда Апелляционный военный суд оставил в силе и он уже вступил в законную силу.

Напомним, минувшим летом 61-летний дюртюлинец в соцсетях публиковал посты, в тесте которых публиковал призывы к насильственному захвату власти. За пропаганду терроризма его приговорили к штрафу в размере 350 тысяч рублей. В СИЗО Уфы сейчас по обвинению в том же преступлении содержится депутат-коммунист Дмитрий Чувилин и еще четверо членов марксистского кружка.

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