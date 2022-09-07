В ФАС посчитали, что реклама необычного туалета в Соль-Илецке не нарушает закон

Mkset попросил Управление ФАС по Оренбуржью разъяснить, не является ли размещенная на стенах туалета (вывеска и портреты) ненадлежащей рекламой. В поступившем ответе говорится, что вопросы в заявление издания не относятся к компетенции контролирующего органа. Таким образом, посчитали там, оснований для возбуждения административного дела по признакам нарушения законодательства о рекламе нет.