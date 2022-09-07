В ФАС посчитали, что реклама необычного туалета в Соль-Илецке не нарушает закон

В ФАС посчитали, что реклама необычного туалета в Соль-Илецке не нарушает закон
В ФАС посчитали, что реклама необычного туалета в Соль-Илецке не нарушает закон
Вчера, 20:02ОбществоНаталья БалыковаФото: Дмитрий Брюханов / https://vk.com/dimacord
Административного расследования в результате не будет, сообщили в ведомстве.

Ранее туристы сфотографировали на знаменитых соленых озерах общественный туалет, названный «посольством США». Мужскую половину заведения обозначили портретом 46-го президента США Джо Байдена, а женскую — фото бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Mkset попросил Управление ФАС по Оренбуржью разъяснить, не является ли размещенная на стенах туалета (вывеска и портреты) ненадлежащей рекламой. В поступившем ответе говорится, что вопросы в заявление издания не относятся к компетенции контролирующего органа. Таким образом, посчитали там, оснований для возбуждения административного дела по признакам нарушения законодательства о рекламе нет.

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