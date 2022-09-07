В Башкирии простились с погибшим на Украине младшим сержантом Ленаром Динмухаметовым

В селе Уразово Учалинского района простились 27-летним младшим сержантом Ленаром Динмухаметовым. Как сообщает администрация муниципалитета на свой странице в социальных сетях, мужчина погиб в ходе военной спецоперации на Украине 31 августа — спустя 26 дней после своего дня рождения. Посмертно Ленар Динмухаметов награжден Орденом Мужества.