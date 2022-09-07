Управляющая компания прокомментирвала преждевременное увелечинение платежей за ОДН

О том, что в Уфе управляющая компания преждевременно начала включать в «коммуналку» платежи за ОДН сообщили жители многоквартирного дома по улице Мушникова.

В июне жителям дома № 28 по улице Г. Мушникова стали приходить квитанции, в которых управляющая компания «Альтернатива» уже включила платежи за ОДН электроэнергии. Между тем, поставление правительства РФ, согласно которому плата за сверхнормативы по ОДН будет переложена на жильцов, действует только с 1 сентября. Как сообщили Mkset в УК «Альтернатива», они приняли решение распределить фактический объем коммунальный ресурсов при содержании общедомового имущества с текущего периода с целью снижения финансовой нагрузки на потребителей в начале 2023 года. Все делов том, что в данном поставление правительства РФ указывается, что в случае отсутствия решения собственников МКД о ежемесячном распределении коммунальных ресурсов на содержание общедомового имущества в полном фактическом объеме между всеми собственниками помещений в доме, то УК обязана в первом квартале следующего года производить корректировку начисления платы за коммунальные ресурсы при содержании общедомвого имущества. При этом должен учитываться фактический объем потребления по показаниям общедомового прибора учёта.

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