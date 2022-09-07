Тяжелобольного ребенка на вертолете санавиации экстренно доставили из Уфы в Петербург

Тяжелобольного ребенка на вертолете санавиации экстренно доставили из Уфы в Петербург
Тяжелобольного ребенка на вертолете санавиации экстренно доставили из Уфы в Петербург
Сегодня, 16:23ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com Айрат Рахматуллин
Важное решение о перевозке маленького пациента приняли на телемедицинской консультации, рассказали в пресс-службе минздрава Башкирии 7 сентября.

Настоящие волшебники, правда не в голубом верталете, а на спецборте санавиции, прилетели из Москвы за маленьким пациентом детской «республиканки» Башкирии. Вчера, 6 сентября, утром он полетел из Уфы в северную столицу России. К путешествию, в котором ребенок крепко (и безопасно) спал его готовили врачи-анестезиологи-реаниматологи РДКБ, полет прошел отлично и мальчика доставили в Санкт-петербургский государственный педиатрический университет.

Проблема со здоровьем у совсем маленького путешественника возникли на фоне обострения бактериальной инфекции, и теперь здоровье и жизнь ребенка в руках медиков Санкт-Петербурга.

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