Тяжелобольного ребенка на вертолете санавиации экстренно доставили из Уфы в Петербург

Настоящие волшебники, правда не в голубом верталете, а на спецборте санавиции, прилетели из Москвы за маленьким пациентом детской «республиканки» Башкирии. Вчера, 6 сентября, утром он полетел из Уфы в северную столицу России. К путешествию, в котором ребенок крепко (и безопасно) спал его готовили врачи-анестезиологи-реаниматологи РДКБ, полет прошел отлично и мальчика доставили в Санкт-петербургский государственный педиатрический университет.