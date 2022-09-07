Глава РЭО Денис Буцаев: Российский экологический форум состоится 10-11 октября

Российский экологический оператор (РЭО) выступил организатором одного из основных мероприятий года в отрасли - Российского экологического форума (РЭФ). Форум пройдет с 10 по 11 октября 2022 года.

Событие объединит на своей площадке представителей государственного аппарата, предпринимателей, экспертов отрасли, волонтеров и других лиц, заинтересованных в вопросах экологии, информирует 360tv.ru. В 2022 году регистрация на РЭФ будет открыта для каждого желающего. Главными темами форума станут зеленые финансы и устойчивое развитие, расширенная ответственность производителей (РОП), отраслевые инвестиционные проекты, реформа обращения с отходами. Участники поговорят о промежуточных итогах реформы, выявят слабые места и наметят пути решения сегодняшних проблем. Как подчеркнул Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, РЭФ представляет собой обсуждение развития сферы обращения с ТКО в России на новом уровне. “На этой площадке мы можем открыто проговорить проблемы и найти их решения, выявить пробелы в текущем состоянии отрасли и обсудить, как и чем их заполнять; презентовать какие-то новые технологические решения, поговорить о развитии инвестиционной составляющей”, – сказал он. Буцаев также добавил: благодаря такому конструктивному диалогу удается найти точки соприкосновения между всеми участниками отрасли и, конечно же, укрепить их. Стоит напомнить, в текущем году РЭФ состоится уже во второй раз. Основным событием форума-2021 стала пленарная сессия, которая состоялась с участием топ-спикеров отрасли: вице-премьера Виктории Абрамченко, главы Минприроды России Александра Козлова, генерального директора ППК “Российский экологический оператор” Дениса Буцаева. Узнать более подробно о проведении РЭФ можно на сайте https://reo.ru/ref2022.

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