Директор школы в Башкирии требовал взятку в 160 тысяч рублей от тренера-олимпийца

Директор школы в Башкирии требовал взятку в 160 тысяч рублей от тренера-олимпийца
Директор школы в Башкирии требовал взятку в 160 тысяч рублей от тренера-олимпийца
Сегодня, 17:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Деньги руководитель школы в Стерлитамаке требовал за посещение школьного бассейна, сообщили в пресс-службах Следкома и МВД по Башкирии 7 сентября.

В пресс-службе следкома сообщили о том, что директора одной из школ города Стерлитамак заподозрили в получении взятки. В полицию с информацией о том, что у него вымогают взятку в размере более 160 тысяч рублей обратился житель Стерлитамака. Информацию правоохранители взялись проверить и предварительно выяснили, что 65-летний руководитель школы в действительности требовал с местного жителя деньги за право на заключение договора аренды на пользование бассейном, где указанный житель Стерлитамака хотел обучать детей плаванию.

Как сообщил Mkset информированный источник в правоохранительных органах — местный житель это именитый спортсмен и участник Олимпийскийх игр, мастер спорта международного класса Антон Анчин, широко известный спортсмен, в силах которого готовить будущих чемпионов. Цена вопроса составила 160 рублей и вывел ее директор из расчетов посещения бассейна определенным количеством детей за определенный период времени.

Позавчера, 5 сентября, должна была состояться «сделка», однако кроме местного жителя и директора школы на ней оказались и сотрудники отдела экономической безопасности, которые и задержали директора с поличным при получении 125 тысяч — части от оговоренной ранее суммы.

Следком уже возбудил в отношении директора Стерлитамакской средней общеобразовательной школы, который с 2018 года возглавлял образовательное учреждение, уголовное дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере.

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