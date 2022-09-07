Директор школы в Башкирии требовал взятку в 160 тысяч рублей от тренера-олимпийца

В пресс-службе следкома сообщили о том, что директора одной из школ города Стерлитамак заподозрили в получении взятки. В полицию с информацией о том, что у него вымогают взятку в размере более 160 тысяч рублей обратился житель Стерлитамака. Информацию правоохранители взялись проверить и предварительно выяснили, что 65-летний руководитель школы в действительности требовал с местного жителя деньги за право на заключение договора аренды на пользование бассейном, где указанный житель Стерлитамака хотел обучать детей плаванию.