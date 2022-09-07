«Башнефть» помогла собрать портфели

Ежегодно накануне учебного года работники АНК «Башнефть» (входит в состав «НК «Роснефть») за свой счет покупают различные школьные принадлежности — от канцелярии и спортивной формы до инвентаря и компьютерного оборудования. Подарки вручают в рамках волонтерской акции «Подарок к школе».

В начале сентября в уфимском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья состоялась одна из таких акций. Сотрудники компании позаботились о том, чтобы это событие не ограничилось простым вручением подарков, но стало настоящим праздником для ребят. Так, вместе с волонтерами к воспитанникам центра пришел аниматор — веселый мультперсонаж Лео. Как и положено герою мультфильма, Лео шутя и пританцовывая познакомился с ребятами и поиграл с ними в несколько игр, которые пришлись по душе всем ребятам. Ему в этом от дущи помогали волонтеры компании, а также маскот «Башнефти» — Бобер по имени Нефтёнок. В финале своего выступления Лео показал настоящее шоу мыльных пузырей, вызвав настоящий восторг своим умением делать огромные пузыри удивительных форм. После того, как ребята вдоволь наигрались, Лео и его друзья из «Башнефти» подарили ребятам подарки к школе — рюкзаки, тетради, альбомы, краски, кисточки и другие школьные принадлежности. Сотрудники компании позаботились о том, чтобы это событие не ограничилось простым вручением подарков, но стало настоящим праздником для ребят. Фото: Артур Салимов 1MI — Такие события, безусловно, настоящий подарок для детей. Очень приятно видеть, что сына поддерживают и с таким вниманием к нему относятся, — поделился впечатлениями отец одного из воспитанников реабилитационного центра Денис Исхаков. По словам замдиректора по методической работе Центра Дили Ишбулатовой, сейчас в стационаре Центра находится 35 ребят, еще 25 — в полустационарном режиме. — Больше 10 лет «Башнефть» проводит благотворительную акцию — помогает организовывать социокультурные мероприятия для детей с ОВЗ. Наши дети с огромным удовольствием получают подарки, как правило, это всегда замечательные развлекательные программы. Такие события, которые проводятся в красивых и ярких декорациях, остаются в памяти ребят — и эти впечатления еще долго их согревают, — подчеркнула Диля Шафкатовна. Замдиректора по методической работе Центра Диля Ишбулатова: "Эти праздники остаются в памяти ребят — и впечатления еще долго их согревают". Фото: Артур Салимов 1MI — Мы, волонтеры, очень любим дарить радость детям — каждый такой маленький праздник вызывает у них искренние эмоции, и это дорогого стоит. В этом году с Днем знаний мы поздравили уже более 700 детей из 23 подшефных учреждений — это дети из многодетных семей и дети-беженцы из ДНР и ЛНР, которые сейчас проживают вместе с семьями в лагере «Связист» под Уфой, — рассказала волонтер Яна Шукало. Добавим, что корпоративное волонтерское движение «Башнефти» существует с 2011 года, сейчас в нем участвует более 10 тыс. человек — число волонтеров не уменьшается, а только растет. Так, в число волонтеров в нынешней акции записался Александр Горбунов, который только начал работать в нефтяной отрасли. По его словам, когда он устроился на работу в компанию и узнал, что здесь есть волонтерское движение, то решил поучаствовать в этой замечательной инициативе: Отметим, что акция «Подарок к школе» проводится с 2011 года и охватывает более 20 подшефных учреждений Башкирии, Ненецкого автономного округа и Тюменской области. В рамках корпоративного волонтерского движения сотрудники компании помогают многодетным семьям и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, участникам войны и труженикам тыла, занимаются охраной окружающей среды. В числе подшефных соцучреждений нефтяников — приют для детей и подростков в Шаранском районе, детский дом в с. Петровское (Ишимбайский район), Старобаишский детский дом (Дюртюлинский район), Тюменский специализированный дом ребенка, детский дом в Нарьян-Маре и другие.

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