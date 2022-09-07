Башкирская содовая компания получила премию в конкурсе «Экспортер года»

АО «Башкирская содовая компания» является одним из самых крупных предприятий химической отрасли в Российской Федерации. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере производства пищевой и кальцинированной соды и поставляет свою продукцию в более семидесяти стран мира, в том числе Венгрию, Колумбию, Эстонию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. На сегодняшний день доля экспортируемой продукции составляет порядка двадцати пяти процентов, одиннадцать из которых поставляется в страны дальнего зарубежья.