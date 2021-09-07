Житель поселка в Башкирии пожаловался на многолетние мучения местных школьников

Житель поселка в Башкирии пожаловался на многолетние мучения местных школьников
Житель поселка в Башкирии пожаловался на многолетние мучения местных школьников
Вчера, 16:39ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
В посёлке Золото в Сибае детям приходится добираться до городской школы на общественном транспорте. В самой деревне школы нет, поэтому ученики ранним утром едут вместе со взрослыми на автобусе до города.

По словам местного жителя Насипа Сакмарова, начальную школу №3 в посёлке закрыли ещё в 2009 году, а вместо неё пообещали построить новую среднюю, но она так и не появилась. С тех пор около 500 детей встают в 6 утра и за свой счёт едут в город.

Сакмаров отметил, что жители поселка неоднократно обращались в администрацию Сибая, минобрнаука, минстрой и даже встречались с депутатами Госдумы по своему округу. Люди просили построить в деревне отдельную школу, но получают отказ.

Недавно мужчина проездом был в соседнем селе Горный и обнаружил, что местным детям выделили бесплатные школьные автобусы, и они доезжают на нём до городской школы. Сакмаров возмутился, почему их посёлку тоже не могут предоставить такой автобус, чтобы дети не мучались.

В администрации Сибая сообщили Mash Batash, что детям из села Горный лишь временно выделили автобус, поскольку в их родной школе сейчас проводится ремонт крыши. А поселку Золото предоставить автобус не могут, так как он является микрорайоном города и транспорт не положен.

Отметим, в августе глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в районы республики поступил 41 новый школьный автобус. Однако, вероятно, до Сибая автобусы не доехали. Также он добавил, что в октябре появится ещё 120 школьных автобусов. Кроме того, недавно стало известно, что Башкирия одним из первых регионов в стране получит новые школьные автобусы. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что каждый регион получит по три тысячи автобусов.

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