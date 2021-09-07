Вирусолог рассказал, как выглядит лаборатория для самых опасных патогенов

По его словам, такие лаборатории похожи на «здания в здании», передает iz.ru. В центральном сооружении есть свои двойные-тройные бронированные окна — это «грязная зона», где специалисты работают с патогенами. Чистая зона — это наружная часть.
Нетесов также отметил, что вентиляция в таких учреждениях устроена так, что поток воздуха идет сверху вниз. Подобная система сегодня монтируется в хирургических операционных, благодаря чему на 40% можно уменьшить число инфекционных осложнений после операции, заявил эксперт.