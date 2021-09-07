Вирусолог рассказал, как выглядит лаборатория для самых опасных патогенов

Вирусолог рассказал, как выглядит лаборатория для самых опасных патогенов
Вирусолог рассказал, как выглядит лаборатория для самых опасных патогенов
Вчера, 15:05ОбществоФото: pixabay.com
Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов, который долгое время работал в центре «Вектор», рассказал об устройстве лаборатории BSL-4, в которой работают с наиболее опасными патогенами.

По его словам, такие лаборатории похожи на «здания в здании», передает iz.ru. В центральном сооружении есть свои двойные-тройные бронированные окна — это «грязная зона», где специалисты работают с патогенами. Чистая зона — это наружная часть.

Нетесов также отметил, что вентиляция в таких учреждениях устроена так, что поток воздуха идет сверху вниз. Подобная система сегодня монтируется в хирургических операционных, благодаря чему на 40% можно уменьшить число инфекционных осложнений после операции, заявил эксперт.

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