В школах Башкирии детей кормили просроченной и запрещенной продукцией

В ходе проверок школ республики был выявлен ряд нарушений, включая использование просроченной и запрещенной продукции. Об этом сообщил министр торговли Башкирии Алексей Гусев на оперативном совещании в правительстве.
По его словам, за 2020–2021 год было проведено 599 выездов в школы. Чаще всего в пищеблоках нарушали технологию приготовления блюд — в прошлом году было выявлено 27,9% таких нарушений, а в этом — 4%. Также в 2020 году в 8,9% школах отсутствовала необходимая документация, в 2021 — 6,7%. 3,9% нарушений в 2020 и 1,5% в 2021 году были связаны с использованием просроченной продукции, 5,4% и 1% соответственно — запрещенных продуктов.
Как отметил Гусев, теперь меню в школьных столовых обсуждается с поэтапным согласованием со всеми заинтересованными структурами. Кроме того, на сайтах школ ежедневно публикуются фотографии меню и состав блюд, а также QR-коды, с помощью которых родители могут быстро связаться со школой и сообщить о недочетах в питании.