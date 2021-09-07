В Башкирии появился новый дорожный знак. В ГИБДД Уфы объяснили его отличие от старого

Назначение знака останется прежним. Он будет предупреждать о наличии на дороге камеры, фиксирующей нарушения водителями. Однако теперь вместо нескольких знаков перед каждой дорожной камерой будет стоять только одна табличка на въезде в населенный пункт, причём действовать она будет на всей территории города или посёлка, сообщила сегодня, 7 сентября, начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Уфе Альбина Кадикова на оперативном совещании в городской администрации.