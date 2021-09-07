В Башкирии появился новый дорожный знак. В ГИБДД Уфы объяснили его отличие от старого

Назначение знака останется прежним. Он будет предупреждать о наличии на дороге камеры, фиксирующей нарушения водителями. Однако теперь вместо нескольких знаков перед каждой дорожной камерой будет стоять только одна табличка на въезде в населенный пункт, причём действовать она будет на всей территории города или посёлка, сообщила сегодня, 7 сентября, начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Уфе Альбина Кадикова на оперативном совещании в городской администрации.
Таким образом, водители не будут знать, сколько камер в населенном пункте, только об их наличии, их может быть несколько, а может быть и одна.
При этом новый знак не уточняет расстояние до камеры, только в некоторых случаях табличка будет сопровождаться знаками 8.1.1 «Расстояние до объекта», 8.13 «Направление главной дороги» и 8.14 «Полоса движения». Согласно ПДД, дорожные знаки устанавливаются на трассах на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля и в начале населенного пункта.