Страховой Дом ВСК приурочил благотворительный челлендж «ВСК GO!» к своему 30-летию

В преддверии тридцатилетней годовщины своей работы Страховой Дом ВСК организует благотворительный спортивный онлайн-челлендж «ВСК GO!». Преодоленные километры будут конвертированы в призы для участников и деньги, которые после окончания мероприятия передадут в благотворительный фонд «Арифметика добра».

Отмечается, что цель проекта — вместе с участниками одолеть 30 тыс. км. При этом в челлендже может принять участие любой, кто занимается каким-либо видом спорта, требующим прохождения определенной дистанции. Наиболее дорогую оценку получит плавание, где один километр будет приравнен к десяти. Километр, пройденный на лыжах, зачтется за два. Ходьба за аналогичное расстояние будет зачтена как 0,5 км, езда на велосипеде — за 0,3 км, бег — 1 км. Об этом сообщает newsnn.ru. Для участия в спортивном мероприятии не обязательно иметь спортивный разряд или квалификацию: уровень подготовки может быть любым. Просто начинающие или неопытные спортсмены будут соревноваться в категории «новичок», а опытные — в категории «профи». Лидеры состязаний будут определяться ежемесячно, и самым активным достанутся в награду памятные подарки. Окончательный итог челленджа будет подведен в начале 2022 года. 11 февраля, в день рождения Страхового Дома ВСК, лучшие из лучших в семи индивидуальных и трех групповых номинациях получат ценные призы. Подать заявку для участия в соревнованиях можно, начиная с сегодняшнего дня. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://vskgo.russiarunning.com и привязать свой спортивный трекер. После каждой тренировки информация будет в автоматическом режиме попадать в личный зачет участника программы и команды, которую он представляет. Как рассказал гендиректор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, проект «ВСК GO!» приурочен к 30-летию компании, которое будет праздноваться в будущем году. Страховой Дом ВСК является одним из первых участников российского страхового рынка, и на сегодняшний день путь компании длиною в 30 лет можно сравнить с марафонской дистанцией. Тарновский пояснил, что основные принципы, которые помогали компании развиваться, отражены в ее девизе: «Доверяй, действуй, достигай каждый день». В заключение глава Страхового Дома ВСК пригласил всех желающих принять участие в онлайн-челлендже «ВСК GO!».

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