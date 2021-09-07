Страховой Дом ВСК приурочил благотворительный челлендж «ВСК GO!» к своему 30-летию

Страховой Дом ВСК приурочил благотворительный челлендж «ВСК GO!» к своему 30-летию
Страховой Дом ВСК приурочил благотворительный челлендж «ВСК GO!» к своему 30-летию
Вчера, 20:43Общество
В преддверии тридцатилетней годовщины своей работы Страховой Дом ВСК организует благотворительный спортивный онлайн-челлендж «ВСК GO!». Преодоленные километры будут конвертированы в призы для участников и деньги, которые после окончания мероприятия передадут в благотворительный фонд «Арифметика добра».

Отмечается, что цель проекта — вместе с участниками одолеть 30 тыс. км. При этом в челлендже может принять участие любой, кто занимается каким-либо видом спорта, требующим прохождения определенной дистанции. Наиболее дорогую оценку получит плавание, где один километр будет приравнен к десяти. Километр, пройденный на лыжах, зачтется за два. Ходьба за аналогичное расстояние будет зачтена как 0,5 км, езда на велосипеде — за 0,3 км, бег — 1 км. Об этом сообщает newsnn.ru.

Для участия в спортивном мероприятии не обязательно иметь спортивный разряд или квалификацию: уровень подготовки может быть любым. Просто начинающие или неопытные спортсмены будут соревноваться в категории «новичок», а опытные — в категории «профи». Лидеры состязаний будут определяться ежемесячно, и самым активным достанутся в награду памятные подарки. Окончательный итог челленджа будет подведен в начале 2022 года. 11 февраля, в день рождения Страхового Дома ВСК, лучшие из лучших в семи индивидуальных и трех групповых номинациях получат ценные призы.

Подать заявку для участия в соревнованиях можно, начиная с сегодняшнего дня. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://vskgo.russiarunning.com и привязать свой спортивный трекер. После каждой тренировки информация будет в автоматическом режиме попадать в личный зачет участника программы и команды, которую он представляет.

Как рассказал гендиректор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, проект «ВСК GO!» приурочен к 30-летию компании, которое будет праздноваться в будущем году. Страховой Дом ВСК является одним из первых участников российского страхового рынка, и на сегодняшний день путь компании длиною в 30 лет можно сравнить с марафонской дистанцией. Тарновский пояснил, что основные принципы, которые помогали компании развиваться, отражены в ее девизе: «Доверяй, действуй, достигай каждый день». В заключение глава Страхового Дома ВСК пригласил всех желающих принять участие в онлайн-челлендже «ВСК GO!».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы