Синоптики назвали предположительный прогноз, когда в Башкирии наступит бабье лето

Синоптики назвали предположительный прогноз, когда в Башкирии наступит бабье лето
Синоптики назвали предположительный прогноз, когда в Башкирии наступит бабье лето
Вчера, 17:04ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
В ближайшие три дня в республике сохранится прохладная погода.

Бабье лето в Башкирии, и в целом в европейской части России, обычно наступает после 15 сентября. Об этом сообщили Mkset в Башгидрометцентре.

Синоптики отметили, что долгосрочные прогнозы пока дать не могут. В ближайшие три дня в республике существенных изменений в характере погоды не ожидается. В регионе сохранится прохладная погода с температурой воздуха днём в пределах +11...+17 градусов. В ночное время столбик термометра будет понижаться до +2...+7 градусов, при прояснениях возможны заморозки.

Напомним, жители Благоварского района сообщили, что вчера, 6 сентября, в селе Языково выпал первый снег. По словам сельчан, с неба упали крупные снежинки, похожие на град. Вскоре снег быстро растаял.

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