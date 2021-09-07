Синоптики назвали предположительный прогноз, когда в Башкирии наступит бабье лето

Синоптики отметили, что долгосрочные прогнозы пока дать не могут. В ближайшие три дня в республике существенных изменений в характере погоды не ожидается. В регионе сохранится прохладная погода с температурой воздуха днём в пределах +11...+17 градусов. В ночное время столбик термометра будет понижаться до +2...+7 градусов, при прояснениях возможны заморозки.