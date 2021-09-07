С нелегальной сдачей квартир в аренду будет бороться новая госсистема

В России создается новая система, которая будет осуществлять надзор за всей недвижимостью в стране и определять нарушителей законодательства в этой сфере.

Власти уже давно борются с нелегальной сдачей в аренду жилья. Ведь арендодатели не отчисляют налогов в бюджет. К тому же власти не имеют сведений о проживающих арендаторах, а ведь это могут быть и преступные элементы, и неадекватные граждане. Об этом пишет infox.ru. Теперь же, по словам, вице-премьера Марата Хуснуллина, в борьбе с нелегальной арендой квартир в скором будущем возможны позитивные перемены. А все благодаря запуску единой государственной системы арендной недвижимости, под ее «всевидящее око» попадут все дома, квартиры и комнаты, а также будет фиксироваться, кто и когда заехал жить в то или иное помещение. После старта работы системы каждый собственник помещения обязан будет отчитываться о сдаче в аренду своей недвижимости сторонни гражданам в специальной инфосистеме. По словам Хуснуллина, внесенное в новую программу жилье, попадет в общую госсистему недвижимости. Помимо этого, систему интегрируют с налоговой системой. Это будет сделано для упрощения процессов оплаты налогов собственниками частного жилья и контроля за ними

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