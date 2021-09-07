Радий Хабиров признался, где впервые встретил свою супругу

Напомним, что Советская площадь реконструируется и власти на все работы выделили 241,4 миллиона рублей. Так, с 1 сентября уже заработал светомузыкальный фонтан, а в 2022 году должны будут появиться памятник Минигали Шаймуратову — Герою России, а также небольшие скверы.