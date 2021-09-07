Радий Хабиров признался, где впервые встретил свою супругу

Радий Хабиров признался, где впервые встретил свою супругу
Радий Хабиров признался, где впервые встретил свою супругу
Вчера, 08:14ОбществоЭлина СайфрановаФото: Instagram.com
Глава Башкирии опубликовал фотографию с супругой около нового фонтана на Советской площади.

Радий Хабиров в социальных сетях опубликовал фотографию с женой Каринэ Хабировой на фоне нового фонтана на Советской площади. Так, глава региона пожелал, чтобы фонтан стал «местом встречи любящих людей». Однако отметил, что «свою Карину встретил просто у подъезда ее дома».

Фото:vk.com

Напомним, что Советская площадь реконструируется и власти на все работы выделили 241,4 миллиона рублей. Так, с 1 сентября уже заработал светомузыкальный фонтан, а в 2022 году должны будут появиться памятник Минигали Шаймуратову — Герою России, а также небольшие скверы.

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