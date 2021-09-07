Нескольким независимым СМИ отказали в участии в пресс-конференции главы Башкирии

Напомним, ежегодная пресс-конференция с главой Башкирии Радием Хабировым назначена на 8 сентября 19:00 часов. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, Салям, UTV. Вопрос можно задать на страницах в соцсетях главы республики. Также жителям региона предлагают записать вопрос на видео и опубликовать его на сайте главы в специальном разделе.