Нескольким независимым СМИ отказали в участии в пресс-конференции главы Башкирии

Нескольким независимым СМИ отказали в участии в пресс-конференции главы Башкирии
Нескольким независимым СМИ отказали в участии в пресс-конференции главы Башкирии
Вчера, 14:32ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Причину отказа объяснили ограниченностью мест в зале.

Администрация главы Башкирии не аккредитовала на пресс-конференцию Радия Хабирова издания «Пруфы.рф», «Правда ПФО» и РИА ЕАН. Отказ объяснили тем, что в республике зарегистрировано 474 СМИ, и всем журналистам не хватит мест в зале, сообщает «Пруфы».

Жители республики высказались в соцсетях, какие вопросы они хотели бы задать руководителю региона. Несколько человек поинтересовались, когда Хабиров покинет пост главы республики.

— Когда перестанет врать? Когда перестанет вкачивать деньги на свою раскрутку на ТВ? Когда уйдет? — спросил один из пользователей.

Также жители республики спросили, почему при посещении массовых мероприятий Хабиров не надевает маску. Кроме того, людей беспокоят вопросы о проблемах с общественном транспортом, точечной застройке Уфы и высоких тарифах за отопление.

Напомним, ежегодная пресс-конференция с главой Башкирии Радием Хабировым назначена на 8 сентября 19:00 часов. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, Салям, UTV. Вопрос можно задать на страницах в соцсетях главы республики. Также жителям региона предлагают записать вопрос на видео и опубликовать его на сайте главы в специальном разделе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы