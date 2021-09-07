Нескольким независимым СМИ отказали в участии в пресс-конференции главы Башкирии

Администрация главы Башкирии не аккредитовала на пресс-конференцию Радия Хабирова издания «Пруфы.рф», «Правда ПФО» и РИА ЕАН. Отказ объяснили тем, что в республике зарегистрировано 474 СМИ, и всем журналистам не хватит мест в зале, сообщает «Пруфы».
Жители республики высказались в соцсетях, какие вопросы они хотели бы задать руководителю региона. Несколько человек поинтересовались, когда Хабиров покинет пост главы республики.
— Когда перестанет врать? Когда перестанет вкачивать деньги на свою раскрутку на ТВ? Когда уйдет? — спросил один из пользователей.
Также жители республики спросили, почему при посещении массовых мероприятий Хабиров не надевает маску. Кроме того, людей беспокоят вопросы о проблемах с общественном транспортом, точечной застройке Уфы и высоких тарифах за отопление.
Напомним, ежегодная пресс-конференция с главой Башкирии Радием Хабировым назначена на 8 сентября 19:00 часов. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, Салям, UTV. Вопрос можно задать на страницах в соцсетях главы республики. Также жителям региона предлагают записать вопрос на видео и опубликовать его на сайте главы в специальном разделе.