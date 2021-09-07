Министр природных ресурсов Козлов отчитался о резком падении воспроизводства золота

По словам журналистов, по большому счету все инициативы, поступившие Путину от Козлова, не являются новыми и уже в настоящее время реализуются. Он выступил с предложением перевести все бумажные геологические данные в цифровой формат, что и так уже обсуждается. Также сказал о необходимости допуска предприятий в региональное изучение недр и расширении числа и площади предоставляемых лицензий в одни руки, что тоже уже не один раз обсуждалось и требует правок.