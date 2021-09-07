Министр природных ресурсов Козлов отчитался о резком падении воспроизводства золота

Министр природных ресурсов Козлов отчитался о резком падении воспроизводства золота
Министр природных ресурсов Козлов отчитался о резком падении воспроизводства золота
Вчера, 14:21ОбществоФото: pixabay.com
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов по результатам сессии о недрах в рамках Восточного экономического форума представил отчет президенту о резком падении воспроизводства стратегического минерального сырья.

Как пишут “Новые известия”, Козлов отметил, что воспроизводство всех видов стратегического минерального сырья уменьшилось в два раза и теперь равно только трети от уровня их добычи, а геологоразведка на 85 видов и вовсе не проводится.

Но, согласно официальной статистике, Роснедра из года в год докладывают Совету безопасности, что по большей части видов минерального сырья достигается как минимум простое воспроизводство, а в ряде случаев и расширенное – так, по золоту за последний отчетный год коэффициент воспроизводства оказался равным 1,9 (то есть прирост запасов почти в два раза больше, чем добычи).

А по информации отчетов Совбезу, у нас не все так плохо – воспроизводство регулярно обеспечивается по 19 видам минерального сырья из 29 стратегических видов полезных ископаемых, по 10 видам с необеспеченным воспроизводством этого и не требуется, поскольку обеспеченность их запасами составляет как минимум 60 лет, а то и значительно переваливает за 100-летний рубеж, кроме алмазов и особо чистого кварца, где Роснедрам следует сосредоточить свое внимание на этом.

“Такой разброс в данных требует детальной проверки, поскольку если министр - любитель прятаться за чужими спинами и доложил главе государства заведомо ложные сведения, то возникает закономерный вопрос о сроках его нахождения на посту главы Минприроды”, - прокомментировал ситуацию политолог Марат Баширов.

По словам журналистов, по большому счету все инициативы, поступившие Путину от Козлова, не являются новыми и уже в настоящее время реализуются. Он выступил с предложением перевести все бумажные геологические данные в цифровой формат, что и так уже обсуждается. Также сказал о необходимости допуска предприятий в региональное изучение недр и расширении числа и площади предоставляемых лицензий в одни руки, что тоже уже не один раз обсуждалось и требует правок.

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