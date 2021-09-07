Леонов: за признание 20 зданий ОКН в Москве проголосовали более 15 тысяч человек

Леонов: за признание 20 зданий ОКН в Москве проголосовали более 15 тысяч человек
Леонов: за признание 20 зданий ОКН в Москве проголосовали более 15 тысяч человек
Вчера, 20:07ОбществоФото: lenta.ru
Олег Леонов, куратор проектов «Лиза Алерт» Центра поиска пропавших граждан и по совместительству кандидат в депутаты Госдумы, рассказал о том, что шесть зданий в центре старой Москвы признали объектами культурного наследия.

Это доказывают соответствующие документы, размещенные на сайте мэра Москвы. Подобного массового пополнения в реестре охраняемых домов не было уже давно, пишет сайт novostivolgograda.ru.

Леонов отметил, что за список из 20 домов, требующих особого статуса, было собрано около 15 тысяч подписей.

Он сказал, что среди таких исторически ценных домов нужно отметить усадьбу дьяка Иванова — Левашовых, доходный дом Барса на Трубной, усадьбу Солодовниковых — Простяковых и другие. Закон предусматривает особые условия владения и эксплуатации таких объектов. Их особый статус способен защитить от недобросовестных владельцев, а также «дизайнерского ремонта». Дома должны бережно эксплуатировать и содержать их в полном порядке.

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