Изнасилованная экс-дознавательница из Уфы заявила о планах восстановиться в полиции

Бывшая дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова намерена восстановиться на работе в правоохранительных органов, оспорив решение суда о её увольнении. Об этом она сообщила в интервью газете «Московский комсомолец».
Девушку уволили после скандальной истории, в которой она была жертвой, однако вместе с виновниками в отставку отправили и её. По её словам, в суде при даче показаний бывшие коллеги девушки оклеветали её, заявив, что она аморальна и пристаёт ко всем мужчинам в отделе.
Также бывшая сотрудница органов внутренних дел отметила, что в этом деле она не стала нанимать адвоката, поскольку ранее юристам, защищающим девушку в суде, неоднократно поступали угрозы. Кроме того, адвокаты не хотят браться за дело против МВД, чтобы не портить себе репутацию, и уже спрогнозировали проигрыш девушки.
— Будто это я виновна, а не в отношении меня совершили преступление. Будто я, употребляя с начальниками алкогольные напитки, сама себя довела до такого состояния, когда не могла контролировать свои действия, — негодует девушка.
Бывшая дознавательница сообщила, что сейчас учится в институте звукорежиссуры и планирует выпустить свой сингл. Также она работает в сфере юриспруденции на себя, защищая людей в судах по гражданским и административным делам. Она добавила, что компенсации осужденные ей ещё не выплатили.
Напомним, в октябре 2018 года в отделе миграции ОВД по Уфимскому району полковник, подполковник и майор изнасиловали молодую сотрудницу. В декабре 2019 года Кировский суд Уфы приговорил двух полицейских к семи годам лишения свободы, а одного — к шести годам, а затем уменьшили этот срок на полгода. Кроме того, их обязали выплатить три миллиона рублей потерпевшей.