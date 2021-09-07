Изнасилованная экс-дознавательница из Уфы заявила о планах восстановиться в полиции

Девушку уволили после скандальной истории, в которой она была жертвой, однако вместе с виновниками в отставку отправили и её. По её словам, в суде при даче показаний бывшие коллеги девушки оклеветали её, заявив, что она аморальна и пристаёт ко всем мужчинам в отделе.