Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о скором окончании работ на СП-2

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, трубопровод «Северный поток-2» начнет работать уже через несколько дней. И хотя администрация американского президента все еще настроена против данного проекта, но там понимают, что уже невозможно помешать его реализации.

Как сообщает Мейстер, свои заявлением Лаврова подтверди недавнее сообщение главы «Газпрома», что строительство трубопровода подходит к концу. То есть на днях можно ждать новостей о том, что геополитически важная стройка завершена. Хотя сообщение радостное, но для прибыльной работы СП-2 должна быть снижена зависимость от ряда неблагонадежных транзитеров. Кроме того, впереди еще сертификация трубопровода, и в планах западных партнеров наверняка предусмотрено создание препонов и здесь. Но в связи с низкими запасами газа в хранилищах Европы и растущими биржевыми ценами на газ есть надежда на благоприятную конъюнктуру, чтобы провести сертификацию и фактически запустить СП-2.

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