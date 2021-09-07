Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о скором окончании работ на СП-2

Как сообщает Мейстер, свои заявлением Лаврова подтверди недавнее сообщение главы «Газпрома», что строительство трубопровода подходит к концу. То есть на днях можно ждать новостей о том, что геополитически важная стройка завершена.
Хотя сообщение радостное, но для прибыльной работы СП-2 должна быть снижена зависимость от ряда неблагонадежных транзитеров. Кроме того, впереди еще сертификация трубопровода, и в планах западных партнеров наверняка предусмотрено создание препонов и здесь. Но в связи с низкими запасами газа в хранилищах Европы и растущими биржевыми ценами на газ есть надежда на благоприятную конъюнктуру, чтобы провести сертификацию и фактически запустить СП-2.