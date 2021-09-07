Эксперт: Отмечается рост спроса на квартиры в ЖК «КМ Анкудиновский Парк»

В ЖК «КМ Анкудиновский Парк» продано уже свыше трети квартир, при этом со старта продаж прошел только месяц. Эксперты подчеркивают, что высокий спрос связан с быстрыми темпами роста инфраструктуры комплекса: покупателей привлекает это в первую очередь.

Вице-президент Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов Елена Соловьева отметила, что микрорайон привлекателен в том числе благодаря созданной инфраструктуре. ЖК является конкурентоспособным на рынке недвижимости в ближайших районах. Инвестор вкладывает деньги в строительство школ и детских садов, в ближайшее время будет построена новая дорога от улицы Академика Сахарова, что также сделает район более удобным. Об этом пишет newsnn.ru. Квартиры в ЖК предлагаются уже с отделкой, включающей компактный гарнитур светлых тонов, керамическая варочная панель, встроенный духовой шкаф для кухни. В ванной комнате установлены акриловая ванна, унитаз-компакт и качественная сантехника. Комфортная лоджия и жилые комнаты отличаются стилевым единообразием. Теперь отделка в квартирах в принципе стала выглядеть иначе. Поменялась цветовая гамма, качество — неизменно. По словам Соловьевой, главным преимуществом квартир ГК «Каркас Монолит» является готовая отделка. Она отметила, что компания одной из первых начала устанавливать кухни, что также привлекло покупателей. «Мебель лишней не бывает. Кухня превратилась в кухню-столовую. Такой формат очень востребован у клиентов», — подчеркнула Соловьева. Кроме того, застройщик предлагает купить новую квартиру в зачет существующего жилья покупателя. ЖК ранее посетили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Турчак назвал инфраструктуру «КМ Анкудиновский Парк» прорывом в строительстве. В конце августа осмотрел комплекс глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Он назвал проект красивым и добавил, что он реализуется комплексно.

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