DJ Саша Борн выступит на вечеринках в «Руки ВВерх! Бар»

DJ Саша Борн выступит на вечеринках в «Руки ВВерх! Бар»
DJ Саша Борн выступит на вечеринках в «Руки ВВерх! Бар»
Вчера, 17:10ОбществоФото: https://ufa.rvbar.ru
В эти выходные уфимский «Руки ВВерх! Бар» вновь будет встречать гостей на вечеринках «Наши люди».

10 и 11 сентября в баре Сергея Жукова выступит модный DJ Саша Борн. Автор и исполнитель, официальный ремиксмейкер российских звезд раскачает «Руки ВВерх! Бар» популярными хитами.

Два дня подряд в уфимском баре будет проходить погружение в атмосферу ушедших десятилетий. До самого утра гости будут угощаться фирменным коктейлем «Алешка», делать фото в неоновом интерьере и танцевать под любимые треки из 90-х и 00-х.

Не пропусти!

10-11 сентября (пятница-суббота)

«Руки ВВерх! Бар», Верхнеторговая пл., 1

Сбор гостей: 18.00

Вход: бесплатно

+7 (347) 201-00-03

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