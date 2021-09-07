DJ Саша Борн выступит на вечеринках в «Руки ВВерх! Бар»

10 и 11 сентября в баре Сергея Жукова выступит модный DJ Саша Борн. Автор и исполнитель, официальный ремиксмейкер российских звезд раскачает «Руки ВВерх! Бар» популярными хитами.
Два дня подряд в уфимском баре будет проходить погружение в атмосферу ушедших десятилетий. До самого утра гости будут угощаться фирменным коктейлем «Алешка», делать фото в неоновом интерьере и танцевать под любимые треки из 90-х и 00-х.
Не пропусти!
10-11 сентября (пятница-суббота)
«Руки ВВерх! Бар», Верхнеторговая пл., 1
Сбор гостей: 18.00
Вход: бесплатно
+7 (347) 201-00-03