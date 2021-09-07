DJ Саша Борн выступит на вечеринках в «Руки ВВерх! Бар»

Два дня подряд в уфимском баре будет проходить погружение в атмосферу ушедших десятилетий. До самого утра гости будут угощаться фирменным коктейлем «Алешка», делать фото в неоновом интерьере и танцевать под любимые треки из 90-х и 00-х.