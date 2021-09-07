Дегтярев: В Хабаровске появится школа в рамках государственно-частного партнерства

В Хабаровске стартовало строительство новой школы. Она станет самой большой школой в городе и будет возведена в рамках государственно-частного партнерства. Главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым вместе с первоклассниками была заложена памятная капсула в основание будущей школы.

Михаил Дегтярев отметил, что новое учебное заведение станет первой школой на Дальнем Востоке, которая будет построена в рамках государственно-частного партнерства. Еще две школы по этой же схеме планируется построить в будущем году, сообщает transsibinfo.com. По словам главы региона, инвестором строительства стало АО «Газпромбанк». Правительство края планирует рассчитаться с партнером в течение 10-15 лет. «Школа будет построена до конца 2023 года. А стратегию государственно-частного партнерства мы взяли на вооружение», - отметил Дегтярев. В новом образовательном учреждении сможет обучаться 1100 учащихся. На ее возведение будет направлено 1,7 миллиарда рублей, из которых 1,08 миллиарда рублей выделят из средств федерального бюджета. В свою очередь, «Газпромбанк» инвестирует 674,2 миллиона рублей, а 33 миллиона рублей выделит краевой бюджет. Планируется, что новая школа будет поделена на два блока. Один из них будет приспособлен для обучения детей 1-6 классов, а второй - для обучения старшеклассников. Отмечается, что школа будет оборудована мастерскими, лабораториями, издательским центром, лабораториями, классом робототехники и другими необходимыми классами. Также учебное заведение будет приспособлено для учебы детей с ограниченными физическими возможностями. Напомним, что Михаил Дегтярев уделяет особое внимание развитию сферы образования в Хабаровском крае. Для этих целей он старается привлечь ресурсы госкорпораций и крупных частных инвесторов для снижения нагрузки на краевой бюджет. По мнению экспертов, это поможет в кратчайшие сроки обновить социнфраструктуру в регионе и справиться с проблемой переполненных классов. По этой программе планируется построить четыре новых школы, шесть детсадов и 11 спортивных и культурных объектов.

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