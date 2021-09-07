Башкирия вновь ищет поставщика для приобретения в лизинг вертолета за 995 миллионов

Госкомитет Башкирии по конкурентной политике во второй раз объявил о старте аукциона для отбора поставщика вертолета в лизинг. Известно, что на прошлую заявку никто так и не откликнулся. Так, детали тендера не изменили, в частности, начальная стоимость в 995,4 миллиона рублей и все необходимые характеристики вертолета — остаются прежними, также, как и планировалось ранее, летательный аппарат в течение 10 месяцев после подписания договора передадут в пользование Противопожарной службе Башкирии для обеспечения безопасности жителей республики от любого рода чрезвычайных ситуаций, начиная с тушения пожаров и заканчивая спасением людей на водных объектах.