Башкирия вновь ищет поставщика для приобретения в лизинг вертолета за 995 миллионов

Башкирия вновь ищет поставщика для приобретения в лизинг вертолета за 995 миллионов
Башкирия вновь ищет поставщика для приобретения в лизинг вертолета за 995 миллионов
Вчера, 10:09ОбществоЭлина СайфрановаФото: rhc.aero
На прошлую заявку никто не откликнулся.

Госкомитет Башкирии по конкурентной политике во второй раз объявил о старте аукциона для отбора поставщика вертолета в лизинг. Известно, что на прошлую заявку никто так и не откликнулся. Так, детали тендера не изменили, в частности, начальная стоимость в 995,4 миллиона рублей и все необходимые характеристики вертолета — остаются прежними, также, как и планировалось ранее, летательный аппарат в течение 10 месяцев после подписания договора передадут в пользование Противопожарной службе Башкирии для обеспечения безопасности жителей республики от любого рода чрезвычайных ситуаций, начиная с тушения пожаров и заканчивая спасением людей на водных объектах.

Напомним, что финансирование будет осуществляться из бюджета Башкирии, в частности, на 2022 год будет выделено 76,57 миллиона рублей, в 2023 году будут выплачиваться 183,77 миллиона, а оставшаяся сумма будет распределена на последующие годы. Отметим, что после полной оплаты судно станет собственностью республики.

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