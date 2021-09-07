Американский Минюст хочет отменить техасский закон об абортах

Речь идет о правах, которые позволяют женщинам обращаться за услугами в сфере репродуктивного здоровья, в том числе, абортами. Уже на этой неделе в Портленде в Городском совете планируется рассмотреть и изучить чрезвычайную резолюцию о запрете на услуги и товары из штата Техас, а также на поездки в него в качестве протеста против закона SB8. Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на FoxNews, соответствующие заявление сделал мэр Портленда Тед Уилер. Санкции продлятся до того момента, пока Техас не отменит неконституционный запрет на аборты, или до отмены его в судебном порядке.