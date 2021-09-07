Американский Минюст хочет отменить техасский закон об абортах

Американский Минюст хочет отменить техасский закон об абортах
Американский Минюст хочет отменить техасский закон об абортах
Вчера, 23:03ОбществоФото: pixabay.com
Генеральный прокурор США Меррик Гарленд сделал заявление о намерении Министерства юстиции рассмотреть возможность отмены закона SB8, принятого в Техасе. Цель отмены – защита прав женщин, гарантированных конституцией страны.

Речь идет о правах, которые позволяют женщинам обращаться за услугами в сфере репродуктивного здоровья, в том числе, абортами. Уже на этой неделе в Портленде в Городском совете планируется рассмотреть и изучить чрезвычайную резолюцию о запрете на услуги и товары из штата Техас, а также на поездки в него в качестве протеста против закона SB8. Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на FoxNews, соответствующие заявление сделал мэр Портленда Тед Уилер. Санкции продлятся до того момента, пока Техас не отменит неконституционный запрет на аборты, или до отмены его в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что незадолго до вступления в силу закона, 31 августа 2021 года в техасском абортарии провели 67 операций за 17 часов. Подсчитано, что на каждую операцию медицинский персонал потратил от пяти до семи минут.

Закон, которым запрещаются аборты, если у плода зафиксировано сердцебиение на сроке от 6 недель, был принят в штате Техас 1 сентября 2021 года.

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