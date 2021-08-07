Владимир Путин заявил, что постарается посетить финал чемпионата WorldSkills в Уфе

Заявление о том, что Владимир Путин не исключает, что он посетит финал чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, было сделано вчера на встрече в Абзелиловском районе Башкирии, где глава государства встречался не только с первыми лицами Башкирии, но и с работниками нового завода по производству цемента «Цемикс».
Не знаю, смогу ли я приехать или нет. Но я всегда отношусь к этому с большим интересом. Поэтому, если удастся, я, конечно постараюсь.Владимир Путин
Чемпионат пройдет в столице региона уже в конце этого месяца. Путин сообщил, что рассчитывает на проведение финала чемпионата в Уфе на высоком уровне. Также он отметил готовность Башкирии к проведению столь масштабных мероприятий. Отдельно было отмечено и то, что на чемпионате в Уфе будет представлено большее количество компетенций и соответственно число участников, чем на мировом первенстве WorldSkills в Казани.