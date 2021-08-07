В Уфе возбудили уголовное дело из-за отказа госпитализировать ветерана ВОВ

В Уфе возбудили уголовное дело из-за отказа госпитализировать ветерана ВОВ
В Уфе возбудили уголовное дело из-за отказа госпитализировать ветерана ВОВ
Вчера, 14:16ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
96-летнего мужчину не стали госпитализировать, в последствии чего он скончался у себя дома.

Напомним, несколько дней назад в СМИ попала информация о том, как бригада скорой помощи, которая приехала на вызов к 96-летнему ветерану Великой Отечественной Войны. По словам родственников ветерана, с больным практически не совершали никаких манипуляций и «с порога» сообщили, что помочь пациенту никак не могут, также предположив, что мужчина умрет естественной смертью в течении нескольких часов.

Прогнозы медиков не реализовались, ветеран скончался от инсульта через 2 дня после их визита. Родственники ветерана тогда озвучили намерение выяснить правы ли медики в правоохранительных органов.

Данная информация попала и в поле зрения Следкома Башкирии и теперь дело на контроле у руководства СУ СК по Башкирии. Так, Следственным отделом по Октябрьскому району Уфы СУ СК России по Башкирии было возбуждено уголовное дело по второй части 109 статьи УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

Сообщается, что следователи проводят комплекс мероприятий, который направлен на выяснение обстоятельств произошедшего. Помимо того, что следователи затребуют необходимые документы, будет проведена и судебно-медицинская экспертиза, а также инициированы проверки в Минздраве Башкирии и в управлении Росздравнадзора по региону.

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