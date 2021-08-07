В Башкирии резко возросло количество граждан, заразившихся COVID-19

В Башкирии резко возросло количество граждан, заразившихся COVID-19
В Башкирии резко возросло количество граждан, заразившихся COVID-19
Вчера, 12:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Установлен новый антирекорд заболевших за сутки – 265 человек

В то время как количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Башкирии перевалило за психологическую отметку 50 тысяч человек, установлен и новый антирекорд. Предыдущий максимум заболевших составлял 260 человек, и был зарегистрирован оперштабом 27 июля и 6 августа. По данным за прошедшие сутки на 7 августа это количество значительно возросло и составило 265 человек.

Таким образом на сегодняшний день общее количество инфицированных составляет 50 069 человек. При этом за тот же срок от коронавируса вылечились 46 155 человек, 375 человек отравились от болезни за прошедшие сутки. Коронавирусная инфекция унесла жизни девяти жителей республики, что также на сегодняшний день является максимальным количеством жертв.

Количество вакцинированных жителей Башкирии неотвратимо близится к миллиону человек, первый этап вакцинации от коронавируса прошли уже 995 571 человек, полностью завершена вакцинация у 770 275 жителей Башкирии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы