В Башкирии на выходных температура воздуха снова поднимется до +30 градусов

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня

Сегодня, 7 августа, прогнозируется без осадков, ветер будет северный умеренный. Аномальной жары не ожидается, температура воздуха днем +22…+27 градусов. 8 августа пройдет преимущественно без осадков, ветер будет также северный, однако температура воздуха начнет подниматься: ночью ожидается +10…+15 градуса, а днем столбик термометра достигнет +25…+30 градусов. В понедельник, 9 августа, по данным Башгидрометцентра погода остается прежней. Ночью ожидается +10…+15, местами +5 градусов, днем температура воздуха достигнет +27…+32 градусов.

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