РЭО предложил экологичные альтернативы для упаковок

РЭО предложил экологичные альтернативы для упаковок
РЭО предложил экологичные альтернативы для упаковок
Вчера, 14:11ОбществоФото: pxhere.com
Представители Российского экологического оператора (РЭО) рассказали, что переход к биоразлагаемой упаковке вызовет снижение количества трудноперерабатываемой упаковки. В России ее доля составляет до 50% от всего объема ТКО.

В РЭО подготовили список из 28 товаров и видов упаковки, которые необходимо заменить более экологичными вариантами. Этот список в качестве предложения направили Минпромторгу и Минприроды для согласования. По предположениям активистов Гринписа, такую упаковку не смогут переработать и отошлют на полигоны по причине отсутствия единых стандартов, сообщает сайт 360tv.ru.

Как пояснил руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев, речи о переходе к биоразлагаемому пластику в предложении компании не шло. Гендиректор РЭО отметил, что в организации считают такой материал вредным и никогда не выступали в его поддержку.

«Обязательные стандарты производства и маркировки биоразлагаемой упаковки в России пока отсутствуют, разработку по ним планируют, в частности с участием РЭО», — уточнил он.

По мнению Буцаева, из-за производства такой упаковки может подскочить спрос на целлюлозу, что позволит развивать направление выращивания технических культур в РФ.

Оценивая опасения Гринписа, руководитель РЭО отметил, что переход к новому типу упаковки случится только тогда, когда будет достаточно мощностей для компостирования. Он также добавил, что в РЭО уже подготовили программу по их строительству.

В рамках стратегии экономики замкнутого цикла по органике запланировано, что до 2030 года в России будет введено 12,8 миллиона тонн мощностей по компостированию. Дополнительные налоговые отчисления от бизнеса превысят 1,9 млрд в год. Общий размер инвестиций в отрасль по обращению с отходами будет составлять примерно 300 миллиардов рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы