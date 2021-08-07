РЭО предложил экологичные альтернативы для упаковок

Представители Российского экологического оператора (РЭО) рассказали, что переход к биоразлагаемой упаковке вызовет снижение количества трудноперерабатываемой упаковки. В России ее доля составляет до 50% от всего объема ТКО.

В РЭО подготовили список из 28 товаров и видов упаковки, которые необходимо заменить более экологичными вариантами. Этот список в качестве предложения направили Минпромторгу и Минприроды для согласования. По предположениям активистов Гринписа, такую упаковку не смогут переработать и отошлют на полигоны по причине отсутствия единых стандартов, сообщает сайт 360tv.ru. Как пояснил руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев, речи о переходе к биоразлагаемому пластику в предложении компании не шло. Гендиректор РЭО отметил, что в организации считают такой материал вредным и никогда не выступали в его поддержку. «Обязательные стандарты производства и маркировки биоразлагаемой упаковки в России пока отсутствуют, разработку по ним планируют, в частности с участием РЭО», — уточнил он. По мнению Буцаева, из-за производства такой упаковки может подскочить спрос на целлюлозу, что позволит развивать направление выращивания технических культур в РФ. Оценивая опасения Гринписа, руководитель РЭО отметил, что переход к новому типу упаковки случится только тогда, когда будет достаточно мощностей для компостирования. Он также добавил, что в РЭО уже подготовили программу по их строительству. В рамках стратегии экономики замкнутого цикла по органике запланировано, что до 2030 года в России будет введено 12,8 миллиона тонн мощностей по компостированию. Дополнительные налоговые отчисления от бизнеса превысят 1,9 млрд в год. Общий размер инвестиций в отрасль по обращению с отходами будет составлять примерно 300 миллиардов рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter