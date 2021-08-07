Приезд Путина, лесные пожары и статистика по коронавирусу. Итоги дня в Башкирии

Владимир Путин начал рабочую поезду в Башкортостан и Челябинскую область. У трапа в аэропорту Магнитогорска президента встретили губернатор Челябинской области и глава МЧС. Владимир Путин в первую очередь облетит на вертолете пострадавшее от лесных пожаров село Джабык в Челябинской области, а после примет участие в открытия завода в Абзелиловском районе. В планах значатся и рабочие встречи с Радием Хабировым.
Площадь пожара в Хайбуллинском районе, который начался еще 4 августа, составила 10 гектар — 7 гектар травы и 3 гектара леса. Из-за сильного ветра огонь распространился на территории деревни Малоабишево, где никто не живёт с 2015 года, и Абишевского сельского совета, где сгорели три строения. По сообщению МЧС РБ огонь удалось локализировать, всего для борьбы со стихией было задействовано 85 единиц спецтехники и 225 человек.
Из-за пожара в Хайбуллинском районе из детского лагеря, находящегося в 500 метрах от горящего поля, эвакуировали 76 человек. Пожар тушили добровольцы и администрация района.
В Уфе отремонтируют ямы на дороге Бельского моста. Во время проведения работ возможны заторы автомобилей в обоих направлениях. Известно, что работы будут проводиться с 15:00 часов 6 августа до 13:00 часов 7 августа на двух полосах в сторону въезда в город, а также с 15:00 часов 7 августа до 13:00 часов 8 августа на дороге в обратную сторону. Городские службы просят водителей не заезжать на дорогу в течении восьми часов после ремонта.
За сутки в Башкирии 260 человек заразились коронавирусом, умерли восемь. Известно, что общее количество инфицированных граждан в Башкирии составляет 49 804 человека. Всего от инфекции вылечились 45 780 человек, 259 из них выздоровели в течении прошедших суток. Тем временем количество вакцинированных первым компонентом приближается к миллиону человек.
Для ликвидации последствий прошедшего урагана в Чекмагушевском районе создали рабочую группу. Членами группы стали депутаты Римма Утяшева и Вадим Соколов, глава района Реканс Ямалеев, замначальника ПСЧ–94 18 ПСО ФПС ГПС МЧС по республике Рафаэль Гирфанов, специалист по социальной работе Центра социального обслуживания населения «Территория добра» Явит Хабибуллин. Депутаты уже выехали в район. Им поручено предложить меры по ликвидации ущерба, нанесенного грозой.
В Башкирии ужесточат наказание для шумных в ночное время соседей. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушения республики, сообщила пресс-служба Курултая. Сейчас подобные дела рассматривают административные комиссии, но в парламенте предлагают отдать их в ведение мировым судьям. Известно, что в 2020 году в республике изучили более шести тысяч дел по шумным соседям.