Почему инфляция продолжает съедать доходы российских пенсионеров

Почему инфляция продолжает съедать доходы российских пенсионеров
Почему инфляция продолжает съедать доходы российских пенсионеров
Вчера, 23:35ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Пенсионная реформа и пандемия серьезно уменьшила количество пенсионеров в стране, но оставшимся в живых больше выплачивать не хотят.

По данным Росстата, средний размер пенсии снижается с февраля этого года, только в июне сокращение составило 0,8%.

Эксперты подчеркивают, что пенсионная реформа была проведена для того, чтобы уменьшить число получателей пенсий и ослабить нагрузку на экономику. Но при этом при сокращении категории на 1,27 млн человек за последние два года пенсии уменьшаются. То есть остальным достается не больше, что было бы логично, а меньше. То есть размер пенсий не так уж зависит от количества пенсионеров?

Это подтверждает профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, каждому пенсионеру пенсия рассчитывается на основе формулы, в которую входят такие параметры как стаж, возраст выхода на пенсию, зарплата до пенсии и повышающие коэффициенты.

При этом повышения касаются в первую очередь фиксированной и страховой части. Их Пенсионный фонд получает прямиком из бюджета.

Заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская считает, что пенсии не растут, потому что в России большая доля людей, которые продолжают работать на пенсии.

— Им пенсии совсем не индексируется, а средняя динамика приводится по всем пенсиям. Во-вторых, в этой средней динамике сидят еще социальные пенсии, которые индексируются только на динамику прожиточного минимума, который у нас растет по динамике, слабо зависящей от роста цен. Изменение прожиточного минимума связано с изменениями прожиточной корзины, а оно оказывалось меньше, чем индекс потребительских цен.

Эксперты также отмечают, что в падении доходов самой уязвимой категории граждан виноват не Пенсионный фонд, а сама система и российская экономика, поскольку если экономика работает плохо, то начинаются проблемы с размером пенсии: человек мало зарабатывает, соответственно, он имеет право мало получить.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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