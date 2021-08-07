МЧС Башкирии сообщает о 19 очагах лесных пожаров, 10 из которых локализованы

На территории Башкирии по данным МЧС региона за сутки было зарегистрировано 19 очагов лесных пожаров площадью 89,33 га. Стихия бушует в Зилаирском, Бурзянском, Кугарчинском, Зианчуринскинском и в Абезлиловском районах Башкирии.
В ведомстве сообщают, что за минувшие сутки было ликвидировано 4 очага на общей площади 17,21 гектаров. Произошло это в Зилаирском, Кугарчинском и Абзелиловском районе.
19 очагов лесных пожаров на общей площади 817,82 гектаров продолжают действовать, 10 из них локализованы. Наивысший пятый класс пожароопасности наблюдается только в Хайбуллинском районе республики.