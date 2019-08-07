Ян Зингер обогнул Землю на трехколесном автомобиле

Передвигался спортсмен на трицикле или трехколесном спорткаре. Об этом информирует newia.ru.

За время своего путешествия Зингер проехал 26 000 километров. Поездка длилась чуть больше месяца. Россиянин стал первым в мире человеком совершившим кругосветное путешествие на трицикле.

В Санкт-Петербург Зингер вернулся во вторник, шестого августа. Маршрут его поездки пролегал по территории Российской Федерации, Северной Америки и государствам Европы.