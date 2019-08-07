Фото: instagram.com
Ян Зингер обогнул Землю на трехколесном автомобиле
Вчера, 17:15Общество
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Путешественник из Санкт-Петербурга Ян Зингер за 37 дней обогнул земной шар.
Передвигался спортсмен на трицикле или трехколесном спорткаре. Об этом информирует newia.ru.
За время своего путешествия Зингер проехал 26 000 километров. Поездка длилась чуть больше месяца. Россиянин стал первым в мире человеком совершившим кругосветное путешествие на трицикле.
В Санкт-Петербург Зингер вернулся во вторник, шестого августа. Маршрут его поездки пролегал по территории Российской Федерации, Северной Америки и государствам Европы.
Свое достижение Ян Зингер намерен зарегистрировать в Книге рекордов Гиннеса.
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