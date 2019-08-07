В Сети стартовал флешмоб по разоблачению блогеров Instagram

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Один из пользователей сайта Reddit после разоблачения своей сестры в обмане подписчиков Instagram запустил флешмоб, призванный уличать в этом других блогеров.
Как сообщает газета «Известия», девушка выложила фото спортивной прогулки по лесу, хотя на самом деле устроила фотосессию на заднем дворе дома.
Комментаторы к записи поделились своими наблюдениями на данную тему. Один из них написал о съемках блогера Instagram в разной одежде на территории Национального парка Зайон. Таким образом девушка создавала в своем профиле видимость частых путешествий.
Другой комментатор поделился историей об очереди из блогеров, которые делали фото на скале, имитируя полноценные занятия йогой.
Еще один пользователь Reddit написал о встретившейся ему в Таиланде компании, которая принесла в одно из живописных мест сумки с несколькими нарядами.
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