В Сети стартовал флешмоб по разоблачению блогеров Instagram

Как сообщает газета «Известия», девушка выложила фото спортивной прогулки по лесу, хотя на самом деле устроила фотосессию на заднем дворе дома.

Комментаторы к записи поделились своими наблюдениями на данную тему. Один из них написал о съемках блогера Instagram в разной одежде на территории Национального парка Зайон. Таким образом девушка создавала в своем профиле видимость частых путешествий.

Другой комментатор поделился историей об очереди из блогеров, которые делали фото на скале, имитируя полноценные занятия йогой.