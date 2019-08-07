В минэкологии рассказали о крупном загрязнении еще одного озера в Башкирии

В ведомстве подчеркнули, что качество воды ухудшилось из-за хаотичных стоков промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, смывы с многочисленных стоянок отдыха на берегу озера также регулярно загрязняют водоем, пишут «Известия» со ссылкой на «Башинформ».

Более того, согласно сведениям ведомства, в республике нет ни одной условно чистой реки.

К примеру, в три раза превышен концентрат марганца в озере. В девять раз - доли серной кислоты.

Превышено количество содержания меди.