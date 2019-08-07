В Башкирии директор учебного центра поставил на поток продажу «корочек»

Накануне, 6 августа, стало известно, что в Сибае вынесен приговор 37-летнему бывшему директору Учебного центра дополнительного профессионального образования «Развитие». Подробности сообщаются на сайте следкома.

Известно, что он признан виновным в 27 эпизодах подделки официальных документов и 4 эпизодах коммерческого подкупа.

Как следует из материалов дела, история началась с того, что в апреле прошлого года к подсудимому обратился начальник цеха одного из предприятий, занимающегося производством стройматериалов и попросил, провести обучения 22 работников предприятия. Директор организации в ответ предложил выдать удостоверения» без обучения за деньги и назвал сумму в 85 500 рублей. С согласия директора предприятия деньги были переведены на счет учебного центра. Таким образом люди получили возможность работать по специальностям без обучения, что вполне могло закончиться производственными травмами.

Затем в обмен на суммы от 3 до 5 тысяч рублей директор продал еще несколько удостоверений, в том числе водителям тяжелой техники.