Twitter целый год тайно использовал данные пользователей

Продолжалось это около одного года, информирует RNS.

В официальном пресс-релизе Twitter сказано, что если пользователь с мая прошлого года просматривал в соцсети рекламу мобильного приложения и впоследствии взаимодействовал с ним, то часть его данных могла быть передана «надежным партнерам» компании по аналитике и рекламе. Информация о владельцах страничек передавалась без их ведома.

Также с начала осени 2018 года пользователи Twitter получали рекламу, основанную на типе их мобильного устройства. Рассылка производилась без разрешения владельцев аккаунтов.

Все передаваемые социальной сетью данные не содержали паролей, учетных записей, электронной почты и тому подобного. Вся эта информация оставалась в Twitter.