Роскачество: большинство готовых сухих завтраков приносят вред организму

Всего проверено 14 торговых наименований, сообщает 7 августа RT.

Отмечается, что в составе более чем половины из них превышена допустимая норма содержания сахара.

К тому же, специальная обработка превращает сложные углеводы в быстрые. Это снижает их ценность для организма, лишая полезных свойств.