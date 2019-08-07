Роскачество: большинство готовых сухих завтраков приносят вред организму
Вчера, 19:56ОбществоФото: pxhere.com
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Эксперты Роскачества после проведения исследования готовых сухих завтраков пришли к выводу, что более половины из них вредны для здоровья.
Всего проверено 14 торговых наименований, сообщает 7 августа RT.
Отмечается, что в составе более чем половины из них превышена допустимая норма содержания сахара.
К тому же, специальная обработка превращает сложные углеводы в быстрые. Это снижает их ценность для организма, лишая полезных свойств.
По мнению экспертов, готовые сухие завтраки - путь к нарушению метаболизма и, как следствие, к ожирению.
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