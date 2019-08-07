Раскрывая кошельки: Чиновники мэрии Уфы обещали дать будущему хоспису свою зарплату

Как уточнили в пресс-службе администрации Уфы, речь идет о среднемесячной зарплате заместителей глав администрации, а также руководителей различных отделов администрации.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, среднемесячная зарплата чиновников администрации составляет 42 429 рублей.

— Так как в месяце 22 рабочих дня, любой желающий сможет сможет выделить на возведение первого хосписа в Уфе примерно две тысячи рублей, — уточнили в мэрии Уфы.

Ранее врио главы республики объявил, что на строительство хосписа могут и должны откликнуться руководители крупных компаний, чиновники, депутаты, бизнесмены.

Известно, что хоспис планируют строить по примеру «казанского» — Фонда имени Анжелы Вавиловой.

Напомним, что решение о строительстве хосписа было окончательно принято еще по итогам встречи с известной благотворительницей, руководителем Фонда «Вера» Нютой Федермессер 2 августа. Открытие хосписа должно состояться максимум через полтора года — то есть к концу 2020 года.

Нюта Федермессер особо отметила, что решение это не является спонтанным, оно было заранее проработано властями Башкирии. В итоге в нашей республике будет второй в России хоспис, построенный с нуля. По мнению московской гостьи, это позволит избежать многих ошибок уже на этапе его проектирования, а впоследствии использовать наработанный опыт в других регионах страны.

Примечательно, что совсем недавно, в интервью Медиакорсети, глава минздрава Башкирии Максим Забелин (сам по профессии онколог, кстати) сообщил, что «хоспис нужен, но мы не сможем его содержать».